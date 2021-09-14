Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, yeni atanan Kaymakam Erdoğan'ı ziyaret etti

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, göreve başlayan Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tuncer Kaplan, ilçe hakkında bilgi verdiği Erdoğan'a yeni görevinde başarı diledi.

Erdoğan'ı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Erdoğan ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.