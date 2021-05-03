Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Koçer'den "tam kapanma" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Koçer'den "tam kapanma" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Koçer'den 'tam kapanma' sürecine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ömer Koçer, zincir marketlerin pazar günleri kapalı olmasının küçük esnafa, mahalle bakkalına derin bir nefes aldırdığını söyledi.

Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ömer Koçer, zincir marketlerin pazar günleri kapalı olmasının küçük esnafa, mahalle bakkalına derin bir nefes aldırdığını söyledi.

Koçer, AA muhabirine, kararı isabetli bulduklarını ifade ederek, "Rekabet zordu büyük marketlerle. Haksız bir yarıştı. Avrupa'daki gibi haftanın belirli günlerinde marketler kapalı tutulursa daha iyi olur. Bu hastalık döneminde esnaf arkadaşlar biraz olsun rahatlamış olurlar. Cumartesi günlerinin de bu kapsama alınması arzusundayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar
Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Antonio Guterres
Magazin Hakan Altun Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Koçer'den "tam kapanma" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 18:41:59. #1.14#

title