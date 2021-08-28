Beyond Gaming, PCS bölgesinden Dünya Şampiyonası'na katılmayı başaran ilk takım oldu!
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Beyond Gaming, PCS bölgesinden Dünya Şampiyonası'na katılmayı başaran ilk takım oldu!

Beyond Gaming, PCS bölgesinden Dünya Şampiyonası'na katılmayı başaran ilk takım oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PCS bölgesinden 2021 Dünya Şampiyonası'na katılmayı başaran ilk takım Beyond Gaming!

Beyond Gaming, son şampiyon PSG Talon'u mağlup ederek PCS bölgesinden 2021 Dünya Şampiyonası'na katılmayı başaran ilk takım oldu!

Oynanan beş maçlık serinin ilk karşılaşması, PSG'nin MSI'dan beri kaybettiği ilk maç olma özelliğini taşıyordu. Ayrıca bu mağlubiyet PSG'nin bu yıl oynadığı toplam 48 karşılaşmadaki dokuzuncu mağlubiyeti oldu!

"PCS bölgesinin Dünya Şampiyonası'na katılmayı başaran ilk takımı, Beyond Gaming'i, 2021 Dünya Şampiyonası'na katılmasından ötürü tebrik ediyoruz!"

Serinin ikinci karşılaşması, PSG Talon'un bireysel olarak da kaybettiği ilk oyun oldu. Takım, 2021 PCS Bahar Mevsimi'nde oynadığı 27 maçın 26'sını kazanmış ve Yaz Mevsimi'nde de 22 oyun arka arkaya kazanmayı başarmıştı.

Beyond Gaming nişancısı Doggo, seri boyunca inanılmaz bir performansa imza attı. Çaylak oyuncu beş maçlık seri toplamında 14/8/18'lik skor elde etti ve Unified'ı gölgede bırakmayı başardı. Hatırlayacaksınız ki Doggo, MSI'da geçici olarak PSG Talon forması giymişti. Unified geçirdiği rahatsızlık sebebi ile takıma dahil olamayınca takım böyle bir yol izlemişti.

PSG Talon bugün J Team karşısında, Dünya Şampiyonası'na katılmak için bir mücadeleye daha çıkacak. Daha öncesinde Yaz Mevsimi playofflarında karşılaşan bu iki takım arasındaki skor 3-0 PSG lehine gelişmişti.

PCS, bölge olarak Düny Şampiyonası'na iki takım gönderebiliyor. Finale kaldığı için Beyond Gaming yerini garantilemiş durumda fakat hem PSG'nin hem de J Team'in hala ikinci katılımcı olma şansı sürüyor.

Önümüzdeki hafta sonu oynanacak büyük final sonrasında da hangi ekibin birinci ya da ikinci seri başı olarak turnuvaya katılacağı belirlenecek. Finalde mağlup olan ekip, Dünya Şampiyonası'na ön eleme turundan başlayacak!

Kaynak: Playerbros

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