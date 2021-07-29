Son dakika haberi | Beyoğlu'nda Fransız Konsolosluğu'na ait kreşte korkutan yangın
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Son dakika haberi | Beyoğlu'nda Fransız Konsolosluğu'na ait kreşte korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Beyoğlu'nda Fransız Konsolosluğu'na ait kreşte korkutan yangın İSTANBUL- Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki Fransız Konsolosluğu'na bağlı 3 katlı Fransız İlkokulu'na ait kreşin çatı katında iddiaya göre tadilattan dolayı yangın çıktı.

Beyoğlu'nda Fransız Konsolosluğu'na ait kreşte korkutan yangın

İSTANBUL- Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki Fransız Konsolosluğu'na bağlı 3 katlı Fransız İlkokulu'na ait kreşin çatı katında iddiaya göre tadilattan dolayı yangın çıktı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Son dakika haberi | Beyoğlu'nda Fransız Konsolosluğu'na ait kreşte korkutan yangın
Son dakika haberi | Beyoğlu'nda Fransız Konsolosluğu'na ait kreşte korkutan yangın
Son dakika haberi | Beyoğlu'nda Fransız Konsolosluğu'na ait kreşte korkutan yangın
Son dakika haberi | Beyoğlu'nda Fransız Konsolosluğu'na ait kreşte korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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