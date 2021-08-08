Beyoğlu'ndaki cinayetin şüphelisi tutuklandı
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Beyoğlu'ndaki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Beyoğlu'ndaki cinayetin şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda bir kişinin öldürüldüğü bir kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'nda bir kişinin öldürüldüğü bir kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ağustos'ta saat 06.00 sıralarında, Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak'ta çıkan kavgaya ilişkin yürüttüğü çalışmalarda, şüpheli M.I'yı (37) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak'ta şüpheli M.I., tartıştığı A.A. (36) ile kavgaya müdahale eden M.İ'yi (28) silahla yaralamış, yaralılardan M.İ., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.I., 6 Ağustos'ta Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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