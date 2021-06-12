BEYOGLU'NDA 'TÜRK KIZILAY'I 153 YAŞINDA' SERGİSİ AÇILDI
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BEYOGLU'NDA 'TÜRK KIZILAY'I 153 YAŞINDA' SERGİSİ AÇILDI

BEYOGLU'NDA 'TÜRK KIZILAY'I 153 YAŞINDA' SERGİSİ AÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Beyoğlu'nda Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıldönümü nedeniyle sergi açıldı.

Beyoğlu'nda Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıldönümü nedeniyle sergi açıldı.

Beyoğlu Belediyesi ile Türk Kızılay iş birliğiyle İstiklal Caddesi'nde açılan ve 18 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek olan sergiye Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık katıldı.

"TÜRK KIZILAY HEP VAR OLSUN"

Sergide konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali yıldız, "Beyoğlu Belediyesi olarak bir ay içinde 7'nci sergimizi düzenliyoruz. Birçok sergiye vefa borcu olarak bakıyoruz. Kültür sanat Beyoğlu'nun olmazsa olmazı. Bu dönemde insanları bir araya toplamadan bir yoğunluk oluşturmadan İstiklal Caddesi'nde bir açık hava sergisi oluşturuyoruz. İyilik hareketi olan Türk Kızılay'ının 153 yılını anlatan bir serginin ev sahipliğini yapıyoruz. Türk Kızılay'ı her zaman insanlığın hizmetinde. Türk Kızılay'ı hep var olsun. Bütün vatandaşları sergimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz? dedi.

"DEVLETİMİZE DESTEK OLMAYA VE MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise "Türk Kızılay'ın hikayesi 11 Haziran 1868 yılında başladı. Türk Kızılayéı kurulduğu günden bu yana çok badireler atlattı. Beyoğlu Belediyesi ile bu hikayenin bazı kilometre taşlarından belge ve fotoğrafları sizlerle paylaşacağız. Bizi millet yapan değerlerimizin içinde bulunduğu bayrağımızdan emanet hilalimiz 153 yıldır gönüllülerin desteğiyle yükseldi. 11 bin 500 çalışanımızla 200 bine yakın aktif gönüllümüzle afet ve kan hizmetleri ile insani yardım noktasında dünyanın en önde gelen ilk üç ulusal cemiyetleri arasında yer alıyoruz. Devletimize destek olmaya ve milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. İnsan onurunu korumak ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yolda destek vermiş ve destek verecek olan bütün gönüllülere şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA-Kültür Sanat - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA

BEYOGLU'NDA 'TÜRK KIZILAY'I 153 YAŞINDA' SERGİSİ AÇILDI
BEYOGLU'NDA 'TÜRK KIZILAY'I 153 YAŞINDA' SERGİSİ AÇILDI
BEYOGLU'NDA 'TÜRK KIZILAY'I 153 YAŞINDA' SERGİSİ AÇILDI
BEYOGLU'NDA 'TÜRK KIZILAY'I 153 YAŞINDA' SERGİSİ AÇILDI
BEYOGLU'NDA 'TÜRK KIZILAY'I 153 YAŞINDA' SERGİSİ AÇILDI
BEYOGLU'NDA 'TÜRK KIZILAY'I 153 YAŞINDA' SERGİSİ AÇILDI
BEYOGLU'NDA 'TÜRK KIZILAY'I 153 YAŞINDA' SERGİSİ AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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