Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı
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Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

22.02.2021 00:26 | Son Güncelleme: 22.02.2021 00:34
Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye taksi çarptı.

BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye taksi çarptı. Kazada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Fatih istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi yolun karşısına geçmek için demirlerden atlayarak yola çıktı. Bu sırada Fatih istikametinde ilerleyen G.A.'nın kullandığı 34 THJ 28 plakalı taksi yola fırlayan yabancı uyruklu kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anını gören bir kişi olayı şöyle anlattı: "Karşıdan, demirden çıktı. Tam şurada vurdu, çocuk arabanın üzerinde buraya kadar sürüklendi. Arabada yolcu yoktu. Belki de şoförde dalgındı, yola birden çıktı. Frene asıldı ama çok kötü bir şekilde havaya fırlayıp buraya düştü. Yüzüstü düşmüştü, hemen gelip çevirdik. Durumu kötüydü ambulansa haber verdik"

Kazaya karışan taksi sürücüsü G.A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul
Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı
Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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