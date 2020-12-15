Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 16 yaşındaki genç ağır yaralı

Beyoğlu'nda işten evine giden 16 yaşındaki bir genç, 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda, 16 yaşındaki Yusuf Tevfik S., sokak ortasında kendini durduran 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Tevfik S. hastaneye kaldırıldı.

6 EL ATEŞ ETTİ

Olay, Halıcıoğlu Mahallesi Tokaç Sokak'ta 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir berberde çıraklık yapan Yusuf Tevfik S.(16) iş çıkışı evine doğru yürürken, arkasından gelen 3 kişi tarafından durduruldu. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişilerden biri tabancayla Tevfik S.'ye 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yusuf Tevfik S., kanlar içinde yere yığıldı. Tabanca sesini duyarak dışarı çıkan sokak sakinlerini gören saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.

VATANDAŞLAR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yusuf Tevfik S.'yi yerde yatar şekilde gören vatandaşlar, ona ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşların ihbar vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Tevfik S., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, eşkalleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ