Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı

Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda 112'yi arayarak alkol komasına girdiğini söyleyen 2 kişiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

BEYOĞLU'nda 112'yi arayarak alkol komasına girdiğini söyleyen 2 kişiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Tedavilerinin ardından kendilerini ambulansla eve götürmelerini isteyen kişilerden biri, olumsuz cevap  üzerine 2 sağlık görevlisini bıçakla yaraladı. Yaralı sağlık çalışanlarının yardımına meslektaşları koşarken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Halıcıoğlu kavşağında D-100 Karayolu kenarında yaşandı. İddiaya göre, alkol alan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp alkol komasına girdiklerini belirterek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü oldukları öğrenilen kişilere ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık görevlileri, olay yerinden ayrılmak istedi. İkili bu kez de, sağlık görevlilerinin kendilerini ambulansla eve götürmelerini istedi. Sağlık çalışanlarının olumsuz yanıt vermesi üzerine, görevliler Ahmet Ahmetoğlu ve Niyazi Kalenderoğlu ile tartışan şüphelilerden biri üzerindeki bıçakla 2 sağlık çalışanına saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, meslektaşlarından yardım istedi. Bıçaklı saldırı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 2 sağlık görevlisinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, sağlık görevlilerini bıçaklayan saldırgan ile diğer şüpheli olay yerinin yakınında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemeler sırasında ise saldırıda kullanılan bıçak yol kenarında bulundu. Gözaltına alınan saldırganlar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


- İstanbul
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç

Berhan'ın katil zanlısı, cezaevinde intihar etti
Berhan'ın katil zanlısı, cezaevinde intihar etti
Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yiyen 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi
Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yiyen 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi
HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Aytaç Kara Mert Müldür Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyoğlu'nda sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 12:27:58. #1.14#

title