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Beyoğlu'nda okul taşıtlarına yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda okul taşıtlarına yönelik denetim 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Beyoğlu'nda okul taşıtlarına yönelik denetim

İSTANBUL - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri, okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek korona virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Yaklaşık 1.5 yıl aranın ardından öğrenciler geçtiğimiz 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime başladı. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekipleri okul taşıtlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Beyoğlu'nda ekipler, yol kapama noktaları oluşturarak okul servislerini denetledi. Sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri incelenerek korona virüs tedbirleri hatırlatıldı. Yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Beyoğlu'nda okul taşıtlarına yönelik denetim

Beyoğlu'nda okul taşıtlarına yönelik denetim

Beyoğlu'nda okul taşıtlarına yönelik denetim

Beyoğlu'nda okul taşıtlarına yönelik denetim

Beyoğlu'nda okul taşıtlarına yönelik denetim

Beyoğlu'nda okul taşıtlarına yönelik denetim
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