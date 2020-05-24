BEYOĞLU'NDA HAREKETLİ ANLAR; SİLAHLARINI ÇEKEN POLİSLER YAŞLI ADAMI GASP EDENLERİ BÖYLE...
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BEYOĞLU'NDA HAREKETLİ ANLAR; SİLAHLARINI ÇEKEN POLİSLER YAŞLI ADAMI GASP EDENLERİ BÖYLE...

SİLAHLARINI ÇEKEN POLİS EKİPLERİ, GASPÇILARI HAVAYA ATEŞ AÇARAK YAKALADIHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA- BEYOĞLU'nda bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adam üç kişi tarafından gasp edildi.

BEYOĞLU'NDA HAREKETLİ ANLAR; SİLAHLARINI ÇEKEN POLİSLER YAŞLI ADAMI GASP EDENLERİ BÖYLE...
24.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:13

BEYOĞLU'NDA BAYRAM GÜNÜ YAŞLI ADAMA GASP...

- SİLAHLARINI ÇEKEN POLİS EKİPLERİ, GASPÇILARI HAVAYA ATEŞ AÇARAK YAKALADI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA- BEYOĞLU'nda bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adam üç kişi tarafından gasp edildi.  Kaçan gaspçıları yakalamak için düzenlenen operasyonda hareketli dakikalar yaşandı.

Karaköy'de saat 10.00 sıralarında kedilere mama vermek için sokağa çıkan 68 yaşındaki Mustafa Kara, yanına yaklaşan üç kişinin saldırısına uğradı. 3 kişi, Mustafa Kara'nın ellerinden ve ağzından tutarak gasp etmeye çalıştı. Mustafa Kara, ramazan ayı nedeniyle kendisine verilen fitre ve zekat paralarını gaspçılara vermemek için büyük çaba sarf etti. Gaspçılara daha fazla direnemeyen Kara'nın cebindeki 5 bin lirayı alan gaspçılar hızla kaçtı. Mustafa Kara gaspçıların arkasından koşsa da  yetişemedi. Kara, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Kara'dan gaspçıların eşkalini alarak ara sokaklarda çalışma başlattı.

POLİS KAPI KAPI GASPÇILARI ARADI

Silahlarını çeken polis ekipleri sokakları ve iş yerlerinin girişlerini aradı. Gaspçıların saklanma ihtimali olan yerleri kontrol etti. Bir iş yerinin bodrum katına giren polis ekipleri bir kişinin burada saklandığını görünce havaya ateş ederek şüpheliyi bulunduğu yerden çıkardı. Yere yatırılarak gözaltına alınan şüpheli, polis tarafından Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

İKİ GASPÇI BİR SAATTE YAKALANDIPolis ekipleri kaçan iki gaspçıyı da yakalamak için çalışmalarını hızlandırdı. İki gaspçı bir ara sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Kara'nın 5 bin lirası gaspçıların ayakkabısında bulundu. Paralar sayılarak Mustafa Kara'ya teslim edildi. Yakalan 3 gaspçı Karaköy Polis Merkezi'ne götürülerek ifadeleri alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen gaspçıların Fas uyruklu olduğu öğrenildi.

KEDİLERE MAMA VERDİM GASP EDİLDİM

Bayram günü gasp edilen Mustafa Kara, "Bu para bana ramazan ayı nedeniyle verilen fitre ve zekat parasıydı. Ben kedilere mama verdim dönüyordum. Arkamdan üç kişi geldi anında bana saldırdılar. Ne oluyor dememe kalmadan üzerime çullandılar. Ben de onlara karşı koymaya çalıştım. Gaspçılarla çok mücadele ettim. En sonunda cebimi yırtarak cüzdanımı alıp kaçtılar. Türkçe de konuşmuyorlardı" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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