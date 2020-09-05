Beyoğlu'nda güpegündüz esnafa aldırmadan atölyeyi böyle soydular
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Beyoğlu'nda güpegündüz esnafa aldırmadan atölyeyi böyle soydular

Beyoğlu'nda güpegündüz esnafa aldırmadan atölyeyi böyle soydular Güpegündüz hırsızlık kamerada Esnaf hırsızlara tabure fırlattı Beyoğlu'nda güpegündüz bakır atölyesine giren zanlılar, çevredeki esnafın uyarılar aldırmadan hırsızlık yaptı.

05.09.2020 11:23 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:43

Beyoğlu'nda güpegündüz esnafa aldırmadan atölyeyi böyle soydular

Güpegündüz hırsızlık kamerada

Esnaf hırsızlara tabure fırlattı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda güpegündüz bakır atölyesine giren zanlılar, çevredeki esnafın uyarılar aldırmadan hırsızlık yaptı. Atölyedeki bakır levhaları çalan zanlılar, geldikleri araca binere kaçtı. Çevredeki esnaf hırsızları tabure atarak kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.

Güpegündüz hırsızlık Beyoğlu Sütlüce'de buluna bir bakır atölyesinde yaşandı. Sabah 07.00 sıralarında atölyeye gelen zanlılar, kepengi kırarak içeri girdi. Çalan alarma rağmen içeri giren zanlılar, bakır kabloları ve levhaları çalmaya başladı. Bu sırada çevredeki esnaf da alarmı duyarak toplandı. Esnafın "polis çağırdık" uyarısına aldırmayan hırsızlar, bakırları araca yükledikten sonra kaçmaya başladı. Bu sırada bir esnaf da yerden aldığı tabureyi hırsızlara fırlattı.

Yaşanan hırsızlık kameralara da saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu'nda güpegündüz esnafa aldırmadan atölyeyi böyle soydular

Kaynak: İHA

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