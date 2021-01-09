Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın; 43 kişiye ceza
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Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın; 43 kişiye ceza

09.01.2021 11:32 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:37
Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın; 43 kişiye ceza

Beyoğlu'nda koronavirüs kısıtlamaları kapsamında kapalı olması gereken, eğlence mekanına baskın düzenlendi.

Beyoğlu'nda koronavirüs kısıtlamaları kapsamında kapalı olması gereken, eğlence mekanına baskın düzenlendi. İçeride bulunan 43 kişiye 149 bin 167 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde koronavirüs denetimleri kapsamında dış tabelası olmayan bir işletmenin açık olduğunu tespit edildi. Polis ekiplerince iş yerine yönelik yapılan incelemede, ışıkların kapalı olduğu, ortamın loş ışıkla aydınlatıldığı, müzik yayını yapıldığı, masalarda sigara ve alkollerin olduğu tespit edildi. Polis ekipleri mekan içerisinde sosyal mesafe kuralına uymadan oturan 43 kişiye 149 bin 167 lira para cezası kesti. İşletmenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini de tespit etti. İş yeri mühürlendi.


Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın; 43 kişiye ceza
Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın; 43 kişiye ceza
Beyoğlu'nda eğlence mekanına baskın; 43 kişiye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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