Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
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Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

20.10.2020 07:05 | Son Güncelleme: 20.10.2020 07:43

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri almaları Narkotik timleri ve köpeklerinin arama yapmaları Polis helikopterinin operasyonlara havadan destek vermesi Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındıİSTANBUL (AA) –...

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri almaları

Narkotik timleri ve köpeklerinin arama yapmaları

Polis helikopterinin operasyonlara havadan destek vermesi Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) – Beyoğlu'nda sokak satıcılarına yönelik Tarlabaşı, Bülbül ve Çukur'da düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu'nda operasyon düzenledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, narkotik köpekleri ve polis helikopterinin desteğiyle Tarlabaşı, Bülbül ve Çukur mahallelerinde tespit edilen 57 adrese operasyon düzenlendi.

500 polisin katıldığı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kilolarca uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Aramalarda ayrıca çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bunlara ait fişekler bulundu.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.

Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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