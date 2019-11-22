Beyoğlu'nda depoda çıkan yangın söndürüldü
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Beyoğlu'nda depoda çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda kağıt ve plastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.11.2019 23:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:46
Beyoğlu'nda depoda çıkan yangın söndürüldü

'nda kağıt ve plastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Onur Sokak'ta kağıt ve plastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaynak: AA
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