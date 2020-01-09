Beyoğlu'nda çöken binanın enkazı kaldırılıyor
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Beyoğlu'nda çöken binanın enkazı kaldırılıyor

Beyoğlu'nda çöken metruk binanın enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

09.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:37
Beyoğlu'nda çöken binanın enkazı kaldırılıyor
'nda çöken metruk binanın enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Beyoğlu, Asmalımescit Caddesi'nde çöken metruk binanın enkazı, iş makinesi tarafından kaldırılmaya başlandı. Binanın çökmesiyle moloz dolan caddede temizlik çalışmaları da başladı. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddenin araç ve yaya trafiğine açılacağı öğrenildi.

 


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Kaynak: DHA
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