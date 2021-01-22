Son dakika haberi! Beyoğlu'nda araca malzeme yüklerken ölümden döndü... O anlar kamerada
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Son dakika haberi! Beyoğlu'nda araca malzeme yüklerken ölümden döndü... O anlar kamerada

22.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:39
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda araca malzeme yüklerken ölümden döndü... O anlar kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre BEYOĞLU'nda, şirket aracına malzeme yükleyen Ahmet Karagöz, bir kamyonetin açık olan bagaj kapağına çarpmasıyla yaşanan kazada ölümden döndü.

BEYOĞLU'nda, şirket aracına malzeme yükleyen Ahmet Karagöz, bir kamyonetin açık olan bagaj kapağına çarpmasıyla yaşanan kazada ölümden döndü. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayı ucuz atlattığını söyleyen Karagöz "Biraz daha yol kenarında olsaydım, beni de biçecekti" dedi.

Olay, Karaköy'de dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik malzemeleri satışı yapılan firmada çalışan Ahmet Karagöz, şirket aracına malzeme yüklediği sırada ölümden döndü. Karagöz, malzemeyi bagaja yerleştirdiği sırada, sokağa hızla giren bir kamyonet, hafif ticari aracın bagaj kapağına vurdu. Çarpmanın etkisiyle esneyen kapak, Ahmet Karagöz'ün sırtına çarptı. Karagöz'ün şans eseri ucuz atlattığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kapağı açık olan aracın bagajına malzeme yerleştirilmesi sırasında bir kamyonetin bagaj kapağına vurması ve kapağın Ahmet Karagöz'ün sırtına çarpması görülüyor.

"YOL KENARINDA OLSAYDIM BENİ DE BİÇECEKTİ"

Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını belirten Ahmet Karagöz, "Akşam saatlerinde arabamızı buraya çektik, mal yüklüyorduk. Benim arkam dönüktü. Araç arkadan hızlı bir şekilde geldi, durmadan bagaj kapağına vurdu. O vurmanın hızıyla beni hiç fark etmedi. Kapak arkama düşünce kafamı dönüp arkaya çevirdim, bagaja vurmuş. Bagaj koptu, maddi hasarlı kaza oldu. Bende şükür bir şey yok. Biraz daha yol kenarında olsaydım, beni de biçecekti. Çünkü hızlı bir şekilde geliyordu. Gazı kesmeden, bodoslama girdi. Burası ara bir sokak olduğu için hızlı bir şekilde gelinmez." diye konuştu.

 


Son dakika haberi! Beyoğlu'nda araca malzeme yüklerken ölümden döndü... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda araca malzeme yüklerken ölümden döndü... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda araca malzeme yüklerken ölümden döndü... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda araca malzeme yüklerken ölümden döndü... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda araca malzeme yüklerken ölümden döndü... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda araca malzeme yüklerken ölümden döndü... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda araca malzeme yüklerken ölümden döndü... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda araca malzeme yüklerken ölümden döndü... O anlar kamerada
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda araca malzeme yüklerken ölümden döndü... O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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