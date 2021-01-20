Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı
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Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı

20.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:07
Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ Beyoğlu'nda iki katlı metruk bina alev alev yandı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ Beyoğlu'nda iki katlı metruk bina alev alev yandı. Yan binaya da sıçrayan alevler nedeniyle burada oturanlar panikle kendilerini dışarı attı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metruk bina küle döndü.

Beyoğlu, Bedrettin Mahallesi Yaşmak Sıyıran Sokakta saat 09.15 sıralarında iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Alevler yan apartmana da sıçradı. Apartman sakinleri kendilerini panikle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, metruk bina küle döndü.  Alevlerin sıçradığı yan apartmanda da hasar oluştu. Yangının sıçradığı yan binada oturanlardan biri "Yangın çıkan binanın yan tarafından oturuyorum. Dumanlar balkonumuza kadar geldi. Ben de kedimi alıp, sokağa çıktım" diye konuştu.   Yangını gören Yavuz Gültekin, "Sırt çantalı 3 genç çıktı yanan binadan. Çıkıp bu tarafa doğru gittiler. İtfaiyeye haber verdik. Ben yukarıdan gördüm yangını." dedi.


Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı
Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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