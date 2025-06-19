Beyoğlu Güzeli filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beyoğlu Güzeli filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Beyoğlu Güzelifilmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu Güzelifilmini izleyecek olanların merak ettiği Beyoğlu Güzelikonusu nedir, Beyoğlu Güzelioyuncuları kimler ve Beyoğlu Güzeliözeti gibi konuları inceliyoruz.

BEYOĞLU GÜZELİFİLMİ KONUSU NEDİR?

Zengin bir ailenin çocuğu olan Ferit ile çadır tiyatrosunda kantoculuk yapan Alev'in yolları kesişir ve birbirlerine aşık olurlar. Alev bir gün ortadan kaybolup Ferit'i terk eder. Ardından bir yapımcıyla tanışan Alev ünlü bir şarkıcı olur. Alev ile Ferit'in yolları bu süreçte bir kez daha kesişir.

BEYOĞLU GÜZELİFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Hülya Koçyiğit - Alev

Tarık Akan - Ferit

Münir Özkul

Suphi Tekniker

Mürüvvet Sim

Göksel Kortay

Güzin Özipek

Adile Naşit

Deniz Erkanat

Müşerref Çapın

Aydın Tezel

Müfit Kiper

Cemil Can Bıçakçı

Muammer Gözalan

Renan Fosforoğlu

Halit Akçatepe

Hüseyin Kutman

Kadri Ögelman

Şaziye Moral

BEYOĞLU GÜZELİFİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Dram ve romantik türünde olan 1971 yapımı Beyoğlu Güzeli filminin çekildiği yer Urfa şehri ve İstanbul'dur. Filmin çekimlerinin bir bölümü Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir bölümü ise İstanbul'un farklı ilçe ve mekanlarında yapılmıştır.