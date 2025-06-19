Beyoğlu Güzeli filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beyoğlu Güzeli filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Beyoğlu Güzeli filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Beyoğlu Güzeli konusu, özeti ve Beyoğlu Güzeli oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Beyoğlu Güzeli filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Beyoğlu Güzelifilmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu Güzelifilmini izleyecek olanların merak ettiği Beyoğlu Güzelikonusu nedir, Beyoğlu Güzelioyuncuları kimler ve Beyoğlu Güzeliözeti gibi konuları inceliyoruz.
BEYOĞLU GÜZELİFİLMİ KONUSU NEDİR?
Zengin bir ailenin çocuğu olan Ferit ile çadır tiyatrosunda kantoculuk yapan Alev'in yolları kesişir ve birbirlerine aşık olurlar. Alev bir gün ortadan kaybolup Ferit'i terk eder. Ardından bir yapımcıyla tanışan Alev ünlü bir şarkıcı olur. Alev ile Ferit'in yolları bu süreçte bir kez daha kesişir.BEYOĞLU GÜZELİFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Hülya Koçyiğit - Alev
Tarık Akan - Ferit
Münir Özkul
Suphi Tekniker
Mürüvvet Sim
Göksel Kortay
Güzin Özipek
Adile Naşit
Deniz Erkanat
Müşerref Çapın
Aydın Tezel
Müfit Kiper
Cemil Can Bıçakçı
Muammer Gözalan
Renan Fosforoğlu
Halit Akçatepe
Hüseyin Kutman
Kadri Ögelman
Şaziye MoralBEYOĞLU GÜZELİFİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Dram ve romantik türünde olan 1971 yapımı Beyoğlu Güzeli filminin çekildiği yer Urfa şehri ve İstanbul'dur. Filmin çekimlerinin bir bölümü Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir bölümü ise İstanbul'un farklı ilçe ve mekanlarında yapılmıştır.