Beynelmilel ne demek? TDK'ya göre beynelmilel anlamı nedir? Beynelmilel nedir, ne anlama geliyor?

Dilimizde anlamı bilinmeyen kelimeler olabiliyor. Bu kelimelerden birisi de Beynelmilel 'dir. Bugün Star TV'de Beynelmilel filmi oynanacak. İzleyiciler Beynelmilel ne demek merak etti. Peki Beynelmilel ne demek, nedir, ne anlama geliyor? Türk Dil Kurumu'na göre Beynelmilel kelimesi ne manaya geliyor? Detaylar haberimizde.

TDK'ya göre Beynelmilel nedir, ne anlama geliyor vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün 00.15 de Beynelmilel filmi olacak. Beynelmilel isminin anlamı nedir araştırılıyor. Peki, Beynelmilel ne demek?

TDK'YA GÖRE BEYNENMİLEL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre Beynelmilel " Uluslararası " anlamına gelmektedir.

Beynelmilel anlamı : Uluslararası

Beynelmilel örnek cümle kullanımı:

"Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka millî olduğunu unutmayacağız." - (Orhan Seyfi Orhon)

BEYNELMİLEL FİLMİ NE ZAMAN?

Beynelmilel bugün Star TV'de saat gece 00:15 'de başlayacaktır.

BEYNELMİLEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1982 yılında Adıyaman'da bir grup yerel müzisyen, o yıllarda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağından dolayı geçim sıkıntısına düşerler. Geçinebilmek için buldukları çözüm hepsinin tutuklanmasına yol açar. Yörenin sıkıyönetim komutanı, bu yerel müzisyenleri çağdaş bir orkestraya dönüştürmek isteyince olaylar gelişmeye başlar.

Yöresel orkestradan, kenti ziyaret edecek olan Konsey üyelerinin karşılama töreninde çalmaları istenir. Fakat bu konseyi karşılamayı sadece müzisyenler değil, şehrin genç aktivistleri de büyük bir sabırsızlıkla beklemektedir.

Siyasal bilimler öğrencisi Haydar (Umut Kurt); "Biz çalgıcı adamız. Çalgıcıdan hiç devrimci olur mu, komünist olur mu?" diyen abisi Servet'e (Sırrı Süreyya Önder) kulak asmamakta, Konsey üyelerini karşılamak için bir protesto eylemi hazırlamayı düşünmektedir. Ve bu eylemi gerçekleştirmek için de çağdaş orkestranın şefi Abuzer'in (Cezmi Baskın) kızı, aşklarını birbirlerinden bile gizli tuttukları, Gülendam'dan (Özgü Namal) yardım almaktadır.

Bir yandan sıkıyönetim birimleri ve yöresel orkestra, bir yandan da devrimci gençler tarafından birbirinden habersiz olarak yürütülen bu karşılama hazırlıklarının karışması sonucunda herkesi şaşırtacak olaylar gelişecektir.

BEYNELMİLEL OYUNCULARI KİMLERDİR?

Abuzer Yayladalı - Cezmi Baskın

Gülendam Yayladalı - Özgü Namal

Haydar Arıkan - Umut Kurt

Tekin Yayladalı - Nazmi Kırık

Mahmut Yayladalı - Bahri Beyat

Aydeniz Derya - Meral Okay

Arzum Çilem - Dilber Ay

Binbaşı - Oktay Kaynarca

Yöresel sanatçı - Kahtalı Mıçı

Tekinin oğlu - Cansın Hallaç

Servet Arıkan - Sırrı Süreyya Önder