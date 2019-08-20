Beymen Club İstanbul Havalimanı Mağazası açıldı

20.08.2019 11:57

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haber)-

Beymen Club, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yeni mağazasını açtı.

Beymen'den yapılan açıklamada, "7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Beymen Club İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Mağazası, modern dekorasyonu, geniş vitrinleri ve ferah atmosferiyle tüm misafirlere ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunuyor. 200 metrekare büyüklüğündeki mağaza, Beymen Club'ın doğadan, etnik zenginliklerden, şehir yaşamından ve sanattan ilham alan kadın ve erkek hazır giyim ve aksesuar koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

Yeni mağazanın Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde yer aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA