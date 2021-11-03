BEYLİKOVALI KADINLAR EĞİTİMİ BAŞARI İLE TAMAMLADI

ESKİŞEHİR (Habermetre) - 2013 yılında başlatılan ve gruplar halinde binlerce kadına verilen kadın sağlığı seminerleri, kent merkezi dışında kalan ilçelerde devam ediyor. Son olarak Beylikovalı kadınlar ile buluşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi eğitmenleri, kadınlara yönelik koruyucu sağlık davranışları hakkında kadınları bilgilendirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından kadınlara yönelik koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi amacıyla verilen eğitimler Beylikovalı kadınlar için gerçekleştirildi. Toplamda 36 ayrı gruba verilen eğitimlerden 1120 kadın yararlandı. 6 hafta süren eğitimlerde, kadınlara temizlik ve beslenme, güvenli annelik, bedenimizi tanıyalım, kadın sağlığı sorunları, üreme sağlığı gibi konular anlatılarak kadını ve aileyi korumaya yönelik bilincin oluşturulması amaçlandı.

Eğitimi tamamlayan kadınlara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın ve kadın sağlığı eğitmenleri tarafından katılımcı belgesi verildi.

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