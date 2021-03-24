Beylikova'ya 200 hayvan kapasiteli yetiştirme alanı inşa ediliyor
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Beylikova'ya 200 hayvan kapasiteli yetiştirme alanı inşa ediliyor

24.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:58
Beylikova'ya 200 hayvan kapasiteli yetiştirme alanı inşa ediliyor

Eskişehir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP), Beylikova'da 200 Başlık Damızlık Gebe Düve Yetiştiriciliği (Ari İşletme) inşaatına başladı.

Eskişehir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP), Beylikova'da 200 Başlık Damızlık Gebe Düve Yetiştiriciliği (Ari İşletme) inşaatına başladı.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Bilir, Yönetim Kurulu üyeleri Yücel Işın, Orhangazi Öztürk, Turgut Mut, Hidayet Kilci, Belediye Başkanı Özkan Alp'e makamında ziyarette bulundular. Başkan Bilir, Beylikova'da yapılan 200 Başlık Damızlık Gebe Düve Yetiştiriciliği inşaatına verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Özkan Alp'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Özkan Alp ise; "S.S Eskişehir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliğinin 200 Başlık Damızlık Gebe Düve Yetiştiriciliği Ari İşletmesinin, Beylikova'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve yapılan yatırımdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Beylikova'ya 200 hayvan kapasiteli yetiştirme alanı inşa ediliyor
Beylikova'ya 200 hayvan kapasiteli yetiştirme alanı inşa ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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