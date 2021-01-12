Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

12.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:50
Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" konusuyla ilgili çalışma başlattı.

Barış Mahallesi'ndeki çamlık alanda 10 Ocak'ta kendisini "Akira" olarak tanıtan bir kişinin metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda kişinin M.R.P., olduğu belirlendi.

Şüphelinin tespit edilen evinde yapılan aramalarda, 26 parça halinde 174,55 gram metamfetamin, 10,5 gram kokain, 11 gram esrar, 21 adet ekstazi, 1 hassas terazi ele geçirilirken, şüpheli M.R.P. yakalandı.

Şüpheli M.R.P., hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay Hulusi Akar Fikri Sağlar Donald Trump
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Eser Yenenler Gonca Vuslateri
Spor Ömer Bayram Ersun Yanal Samet Aybaba Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:53:02. #1.14#
title