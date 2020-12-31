Beylikdüzü'nde trafik kazası: 2 yaralı
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Beylikdüzü'nde trafik kazası: 2 yaralı

31.12.2020 00:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 00:36
Beylikdüzü'nde trafik kazası: 2 yaralı

Beylikdüzü'nde ticari taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde ticari taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ö.'nün kullandığı 34 TGG 93 plakalı ticari taksi ile 42 EBT 93 plakalı hafif ticari araç, Kavaklı Mahallesi İbrahim Müteferrika Caddesi ile Ayasofya Caddesi kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarken, ticari taksi ise refüje çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ticari taksi sürücüsü E.Ö.'yü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim ederken, hafif ticari araçtaki bir kişi de yaralandı.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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