BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZADA HURDAYA DÖNEN TAKSİDE İKİ KİŞİ YARALANDI

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolde çıkan taksi refüj ve aydınlatma direğine çarptı. Metal yığınına dönen taksinin şoförü ve yanında bulunan kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Avcılar yönünde meydana geldi. Selim Can Satranç yönetimindeki 59 T 0195 plakalı taksi, Ambarlı Limanı yol ayrımını geçtikten sonra sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüje çıkarak, aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen taksideki iki kişi ağır yaralandı. Kazayı görenler yaralı Canpolat Maden'i araçtan çıkarırken, takside sıkışan şoför için 112'den yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi taksi şoförü Selim Can Satranç'ı sıkıştığı yerden çıkardı. İki yaralı hastanelere kaldırılırken, hurdaya dönen taksi çekici ile kaldırıldı.

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