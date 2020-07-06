Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı D-100 Karayolu'nda Avcılar istikametinde bir İETT otobüsü köprü ayağına çarptı. Korkutan kazada can kaybı yaşanmazken 19 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Avcılar yönüne giden İETT otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Sürücü otobüsü durdurarak arızayı tespit etmek istedi. Bu sırada hareket eden otobüs, Haramidere üst geçidinin ayağına çarparak durabildi.

19 YOLCU YARALANDI

Otobüs içinde bulunan 19 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

TRAFİK AKSADI

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, trafik Avcılar yönüne doğru uzun süre aksadı. Yolcular kaza sırasında şoförün direksiyon başında bulunmadığını, otobüsü tamir etmek için dışarıda olduğunu öne sürdü.

Kaynak: DHA