Beylikdüzü'nde fabrika bahçesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Beylikdüzü'nde fabrika bahçesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü

AA - Haberler | Güncel

Beylikdüzü'nde bir fabrikanın bahçesindeki konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir fabrikanın bahçesindeki konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki fabrikanın bahçesinde bulunan içi malzeme dolu konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Konteynerde hasar oluşurken, içindeki bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Beylikdüzü'nde fabrika bahçesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde fabrika bahçesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde fabrika bahçesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü

AA - Son Dakika Haberleri

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