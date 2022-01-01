Beylikdüzü'nde fabrika bahçesindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir fabrikanın bahçesindeki konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki fabrikanın bahçesinde bulunan içi malzeme dolu konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Konteynerde hasar oluşurken, içindeki bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi.