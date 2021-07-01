Beylikdüzü'nde çakarlı araçlarla yolda halaya ceza

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta sonunda çakarlı araçlarla yolun bir şeridini kapatıp halay çekerek trafiği felç eden sürücülere ceza yağdı.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta sonunda çakarlı araçlarla yolun bir şeridini kapatıp halay çekerek trafiği felç eden sürücülere ceza yağdı.

Olay geçtiğimiz hafta sonu Yakuplu Ambarlı Liman Yolu'nda yaşanmıştı. Çakarlı araçlarla yolun bir şeridini trafiğe kapatıp halay çeken sürücüler polis tarafından tespit edildi. Tespit edilen toplam 9 sürücüye; 'Duraklama yasağı olan yerde durmak, Yaya trafiğini tehlikeye düşürecek davranışta bulunmak, çakar siren tertibatı kullanmak ve bulundurmak suçlarından toplam 5 bin 270 lira idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı