Beylikdüzü'nde, bir otelin restoran bölümünde çıkan yangın söndürüldü Beylikdüzü'nde 5 katlı bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.

Beylikdüzü'nde 5 katlı bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu. Yakuplu Mahallesi 57. Sokak'taki otelin restoran bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktığını fark eden çalışanlar müşterileri uyandırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye'nin yanısıra, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Mahsur kalan müşteriler itfaiye ekiplerince tahliye edilirken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri otelin dış cephesini saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın, restoranda hasara yol açtı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Kaynak: AA