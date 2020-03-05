Beylikdüzü'nde afete hazırlık semineri
İlçe halkının deprem konusunda bilgisini ve farkındalığını artırmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beylikdüzü Belediyesi'nin, Beylikdüzü Kent Konseyi ile ortaklaşa düzenlediği Afete Hazırlık-Deprem Bilinçlendirme Semineri, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.
Toplumdaki afet bilincini yükseltmenin oldukça önemli olduğunu vurgulayan ve Beylikdüzü'nde göreve geldiği günden bugüne, depreme hazırlık konusunda partiler üstü ve katılımcı bir yaklaşım sergilendiğini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü'nde, deprem anında insanların toplanıp barınabileceği Deprem Parkı kazandırılacağının da müjdesini verdi.
Kaynak: Bültenler