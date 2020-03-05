Beylikdüzü'nde afete hazırlık semineri

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58

Toplumdaki afet bilincini yükseltmenin oldukça önemli olduğunu vurgulayan ve Beylikdüzü'nde göreve geldiği günden bugüne, depreme hazırlık konusunda partiler üstü ve katılımcı bir yaklaşım sergilendiğini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü'nde, deprem anında insanların toplanıp barınabileceği Deprem Parkı kazandırılacağının da müjdesini verdi.

Kaynak: Bültenler