Beylikdüzü'nde afete hazırlık semineri
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Beylikdüzü'nde afete hazırlık semineri

İlçe halkının deprem konusunda bilgisini ve farkındalığını artırmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beylikdüzü Belediyesi'nin, Beylikdüzü Kent Konseyi ile ortaklaşa düzenlediği Afete Hazırlık-Deprem Bilinçlendirme Semineri, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58
Beylikdüzü'nde afete hazırlık semineri

Toplumdaki afet bilincini yükseltmenin oldukça önemli olduğunu vurgulayan ve 'nde göreve geldiği günden bugüne, depreme hazırlık konusunda partiler üstü ve katılımcı bir yaklaşım sergilendiğini vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı , Beylikdüzü'nde, deprem anında insanların toplanıp barınabileceği Deprem Parkı kazandırılacağının da müjdesini verdi.

Kaynak: Bültenler

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