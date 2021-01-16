İstanbul'da kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık manzara drone ile görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Megakentin birçok noktasında etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan kar yağışı drone ile görüntülendi. Beyaza bürünen megakentin kartpostallık görüntüsü drone ile görüntülendi.

BİRÇOK NOKTADA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağış Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan başta olmak üzere kentin birçok noktasında etkili oluyor.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, megakentin bazı bölgelerini adeta beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntüler oluşturan megakentin görüntüsü drone ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ