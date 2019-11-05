Beylikdüzü Belediyesi'nden farkındalık semineri

05.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:41

Beylikdüzü Belediyesi 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'na dikkat çekmek amacıyla 'Organ Bağışı ve Nakli Semineri' düzenlendi.



Beylikdüzü Belediyesi'nin 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'na dikkat çekmek amacıyla düzenlediği 'Organ Bağışı ve Nakli Semineri' BAKSM'de gerçekleşti. İstinye Üniversitesi Liv Hospital Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ile Organ Nakli Koordinatörü Ayşe Özkan'ın organ bağışı ve nakli konusunda önemli bilgiler aktardığı seminere, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.



"Organ nakli yapılması şu an binlerce insanımızın tek umudu"



Seminerde konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, organ nakli bağışında Türkiye'de bir yetersizlik olduğunu belirterek organ bağışına dair bilgiler paylaştı. Konuşmasında, "Organ nakli yapılması şu an binlerce insanımızın tek umudu. Buradaki farkındalığın artması ve kulaktan dolma asılsız bilgilerin ortadan kaldırılması en önemli amacımız. Doğru bilinen yanlışları insanlarımıza anlatmamız gerekiyor. Yerel yönetimler olarak biz bunun sorumluluğuyla halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Bu hem çok önemli bir ihtiyaç hem de insani bir görevimiz" dedi.



"Unutmayalım her şeyden önce bu bizim insani görevimiz"



Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurulan ve 8 Kasım'a kadar bağış kabul edecek olan Organ Bağışı Masasını hatırlatan Başkan Çalık, "Organlarımızı bağışlayarak kaybettiğimiz yakınlarımızın organlarına nakil izni vererek umutla bekleyen insanlara sağlıklı yaşamlar hediye etmeye de vesile oluyoruz. Organ nakline ihtiyaç duyan çocuklarımızın hayata yeniden sarılmasına olanak sağlamış oluyoruz. Burada en önemli görev bizlere düşüyor ve bilinçlendirme, bilgilendirme ve farkındalık yaratma seminerlerine devam edeceğiz. Unutmayalım her şeyden önce bu bizim insani görevimiz. Hepinize sağlıklı bir ömür diliyorum" diyerek konuşmasını noktaladı. Konuşmalar sonunda konuşmacılara çiçek takdiminde bulunan Belediye Başkanı Çalık, seminere katılan dedesinden böbrek nakliyle hayata tutunan 7 yaşındaki Alya ile de bir araya gelerek sohbet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA