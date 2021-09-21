Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğiyle "Sağlıklı Yaşam" etkinliği düzenledi

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Sağlıklı Yaşam" etkinliği sporseverleri bir araya getirdi. Avrupa Sürdürülebilirlik Haftası kapsamında Yaşam Vadisi 1.Etap'ta düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, güne sporla başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin eğitmenleri eşliğinde saat 09:00'da nefes egzersizi ve ısınma hareketleriyle başlayıp Yaşam Vadisi yürüyüşüyle devam eden programda, sağlıklı beslenme eğitimi ve ilk yardım eğitimi de verildi.

Alanında uzmanlardan eğitim imkânı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Yaşam Vadisi'nde yapılan keyifli yürüyüşün ardından, alanında uzman eğitmenlerin bilgilendirme programı ile devam etti. Diyetisyen Dilara Serarslan, sporcu beslenmesi hakkında paylaşımlarda bulunurken doğru beslenme ve diyet alışkanlıklarına dair merak edilenleri de yanıtladı. Ardından gerçekleşen ilk yardım eğitiminde ise ilk müdahalenin önemi vurgulanırken karşılaşılan duruma göre uygulanması gereken yöntemler de uygulamalı olarak gösterildi.

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