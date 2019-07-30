Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon çalışmaları sürüyor

Kars'ta Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon çalışmaları devam ediyor. Beylerbeyi Sarayı restorasyonu tamamlandığında Kars turizmine kazandırılacak.

Vali Türker Öksüz, "Beylerbeyi Sarayı'nın Turizme Kazandırılması Projesi" kapsamında restorasyon çalışmalarının devam ettiği Beylerbeyi Sarayı'nda bir takım incelemelerde bulundu.

Özel İdare Genel Sekreteri Zafer Yiğit'in de hazır bulunduğu incelemede Vali Öksüz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Türker Öksüz, bir tarih ve kültür şehri olan Kars'ta ecdad yadigarı tarihi eserlerin yeniden gün yüzene çıkarılmasının kent turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Öksüz, yürütülen çalışmalarda tarihi dokunun özelliğini yitirmeden gerekli hassasiyetin gösterilmesini gerektiğini de dikkat çekti.

Bir süre Beylerbeyi Sarayı'nı gezen Vali Türker Öksüz, daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA