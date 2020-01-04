Beykoz'un tarım varlığı 'Beykoz Tarım Çalıştayı'nda ele alındı

04.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:40

İstanbul'un organik ve doğal tarım merkezlerinden olan Beykoz'da akademisyenler, uzmanlar ve aktif çiftçilerin katılımıyla 'Beykoz Tarım Çalıştayı'nın ikinci oturumu düzenlendi. Başkan Murat Aydın'ın da katıldığı çalıştayda ilçenin tarım varlığı geniş yelpazede ele alındı.

Beykoz Belediyesi, şehrin kent tarımı merkezi adayı olan ilçenin tarım potansiyelinin gözler önüne serilmesi, tarımı teşvik, üretimin artırılması, yerel ürünlerle ekonomik kalkınma ve canlanmayı sağlamak amacıyla "Beykoz Tarım Çalıştayı" düzenledi. Beykoz adıyla markalaşan ürünlerin yeniden şehrin ekonomisine kazandırılması hedeflenen çalıştayda arıcılıktan tıbbi ve aromatik bitkilere sebze ve meyvecilikten hayvancılığa kadar ilçenin tarım varlığı geniş yelpazede ele alındı. Çalıştaya Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı !. Bölge Müdürü Resul Doğan, Beykoz Arıcılar Derneği Başkanı Yüksel Kılıç, üniversitelerden bilim adamları, araştırmacılar, girişimciler ve çiftçiler katıldı.

Polonezköy Park Hotel'de 3 Ocak Cuma günü başlayan çalıştayın 2. gününde "Topraksız Tarımda Üretim ve Pazarlama", "Kırsal Hayvancılık ve Kanatlı Yetiştiriciliği", " Açık Alanda Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği" "Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği ve Bitki Besleme", "Beykoz'daki Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tarihi ve Bugünü", "Tıbbı ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı ve Etkileri", "Sözleşmeli Üreticilik" ile "Proje Bazlı Ürünlerin Satış ve Pazarlaması" başlıkları masaya yatırıldı.

Tarım Çalıştayı'nı ilçenin potansiyelini harekete geçirmek arzusuyla düzenlediklerini vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Beykoz iklim koşulları itibari ile tarıma oldukça elverişli bir yer. Gelecekle ilgili yol haritamızı belirlemekle ilgili bu anlamda 2 gün süreyle bu çalıştayı belirlemiştik, bu akşam bitecek. Çok faydalı konular ele almış olduk. Ama en önemlisi şu açıkça ifade edeyim. Bir çalıştay yapıyoruz ve yoğun ilgi var. Beykoz tarafından yoğun ilgi var. Bu ilgi bizi gerçekten umutlandırıyor. Yol haritamız netleşmiş olacak ve önümüzdeki süreçte Beykoz tarım anlamında ziraat anlamında hatta kısmen hayvancılık anlamında kent tarımı anlamında kendinden bahsettirecek burada yaşayan insanları da zenginleştirecek. Kendi zenginliklerimize sahip çıkarak daha zengin olacağız" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA