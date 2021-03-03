Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu
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Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu

03.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:59
Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu

BEYKOZ, Riva'da dün akşam saatlerinde iki ölü yunus karaya vurdu.

BEYKOZ, Riva'da dün akşam saatlerinde iki ölü yunus karaya vurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Riva Ezgi Koyu'nda meydana geldi. Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar, 2 ölü yunusun karaya vurduğunu gördü. Bunun üzerine hemen yetkililere haber verildi. Ölü yunusların bulundukları yerden alınması için bölgeye İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Öte yandan, yunuslar orada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Sahilde gezintiye çıkan bir vatandaş, "Biz buranın sakinleriyiz. Arkadaşımla gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük, cidden üzüldüm. Deniz de dalgalı. Şu anda en yakın yetkilinin gelmesini bekliyoruz" dedi. 


Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu
Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu
Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu
Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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