Beykoz Kivisi'nde Hasat Zamanı

Beykoz'un suyu, güneşi ve toprağıyla özgün bir aromaya, lekesiz, temiz ve parlak görünüme sahip olan "Beykoz Kivisi" marka değeriyle ilçeyi, ekonomik getirisiyle üreticilerini, faydalarıyla da tüketicileri sevindiriyor.

İshaklı, Cumhuriyetköy ve Anadolufeneri başta olmak üzere ilçe genelinde toplam 44 dönümlük arazide üretimi yapılan Beykoz Kivisi'nden bu yıl dönüm başına 1 ton olmak üzere yaklaşık 44 ton hasat bekleniyor.

Bağışıklığa Destek

Kendine özgü lezzetinin yanında vitamin, mineral, antioksidan ve lif içerikleriyle yüksek besin değerine sahip bir meyve olan kivi insan sağlığı için oldukça önem taşıyor.

C vitamini bakımından zengin olan kivi meyvesinde turunçgillerden çok daha fazla C vitamini bulunuyor. 1 adet kivi günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Kivide bulunan vitamin ve mineraller vücudu toksinlerden temizliyor, cildi güzelleştiriyor, kolesterolü düşürüyor ve kalp sağlığını koruyor.

Bağışıklığı güçlendiren, grip ve nezleye da iyi gelen kivi bu özellikleriyle kış hastalıklarına karşı doğal bir kalkan görevi görüyor.

Üreticisine Alım Desteği

Beykoz Belediyesi ilçede tarımı teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Adil Sözleşmeli Tarım Projesi" kapsamında kiraz, karpuz, elma gibi pazar talebi olan "Beykoz Markalı" 22 farklı çeşit ürünle birlikte kiviye de destek verdi.

İlçede başlatılan tarım atağının lokomotifi olan "Adil Sözleşmeli Tarım Projesi"yle kivi üreticileriyle alıcıları buluşturan Beykoz Belediyesi alım garantisiyle çiftçilerin yanında yer aldı.

Sezon başında imzalanan sözleşmeyle gönül rahatlığıyla üretime başlayan çiftçilerin yetiştirdiği kiviler dalında olgunlaşıp lezzet almasının ardından şehrin pazar ve marketlerine gönderilmeye başlandı.

Beykoz Belediyesi, alım garantisi verdiği 1 ton kiviyi bahçelerden alıp taze taze ihtiyaç sahibi sofralara ulaştıracak.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet