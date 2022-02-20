'Beykoz Hamsi Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Beykoz'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Hamsi Festivali' yoğun ilgi gördü. 3 ton hamsi ikramı yapılan şenlikte vatandaşlar hamsiye, horona ve eğlenceye doydu.

Beykoz Belediyesi tarafından sahil etkinlik alanında yapılan festivalde mangal ve tavalarda kızartılan 3 ton hamsi, 12 bin ekmek arasında dağıtıldı. Güzel havanın da etkisiyle sahilde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar hem balık yedi hem de kemençe eşliğinde horon oynadı. Hamsi Şenliği'ne katılan Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, vatandaşlara hamsi ikram ederek ailecek yaşanan coşkuya ortak oldu.

Karadeniz Müziği'nin sevilen gurubu İMERA'nın konser verdiği etkinlikte, ilçe sakinleri hareketli türkülere eşlik ederek eğlendi.

Hamsi Festivali'ne katılan İzzet Kalender, "Hamsi Festivali çok güzel oldu. Beykoz'da Karadenizli çok var, hamsinin olduğu yerde de Karadenizliler var. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha öncesinde de Beykoz çayırında oluyordu şu anda burada oluyor, merkez olduğu için daha çok gelen var, kalabalık da zaten. Her şey için teşekkür ediyoruz. Eskiye nazaran daha coşkulu daha aktif" dedi.

Hamsi Festivali'ne karılan Ayşe Miniş ise, "Çok güzel bu gibi etkinlikler bizim için de çocuklar için de çok güzel oluyor. Festivali düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliği bizlere sunmaları çok iyi, çok memnunuz" diye konuştu.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/İHA)