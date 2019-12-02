Beykoz'da otomobille otobüs çarpıştı 2 yaralı
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Beykoz'da otomobille otobüs çarpıştı 2 yaralı

BEYKOZ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek otobüs ile çarpıştı.

02.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:46
Beykoz'da otomobille otobüs çarpıştı 2 yaralı
'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek otobüs ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Beykoz Polonezköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 16 YE 804 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak karşı yöne geçip, 'in kullandığı 34 ZZ 6017 plakalı otobüs ile çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı otomobilde sıkışarak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkardı. İki yaralı sağıl ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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