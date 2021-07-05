Beykoz'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Beykoz'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Beykoz'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Beykoz'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, Beykoz Örnekköy Mahallesi'nde bir adreste kaçak nargile tütünü imalatı yapıldığını belirledi.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, büyükbaş hayvanların da bulunduğu ahırların arka bölümlerinde üretilen yaklaşık 5 ton kaçak tütüne el koydu.

Nargile tütününün üretiminde kullanılan malzemelerin de ele geçirildiği operasyonda, bir kişi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Beykoz'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Beykoz'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Beykoz'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Beykoz'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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