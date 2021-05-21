Beykoz'da istinat duvarı çöktü

Ali Kerem BENGİ / BEYKOZ'da istinat duvarı çöktü.

Ali Kerem BENGİ/ BEYKOZ'da istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, Kanlıca Mahallesi Rumeli Sokak'ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış ve yarım bırakılan yol çalışmasından dolayı bir sitenin istinat duvarı çöktü. Durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri duvarı çöken yerde incelemelerde bulunurken polis ekipleri tedbir amaçlı iki binadaki yaşayanları tahliye etti. Zabıta ekipleri de iki binayı mühürledi. Ekiplerin çökme yerinde incelemeleri sürüyor.

Boşaltılan binada oturan Perihan Demirkan, "Senedir burada oturuyorum. Herhangi bir olay olmadı. Ama sokaktaki yeri kazdıktan sonra oldu her şey. Şu anda sokakta kalacağız. İşten gelecek olanlarımız var. Ne yapacağız bilmiyorum. Belediye konuyla ilgili bizlere bir şey söylemedi. Dışarıda bekliyoruz. Görevliler 'Eğer evinize girerseniz bütün sorumluluğu kabul etmiş olursunuz' diyorlar." dedi Bir başka kişi de, "Belediye burasını kazdı. Üstünü hemen kapatmadılar. İki aydır burası boş kaldığı için burası çöktü. Bir binada 9 hane var. İki bina da boşaltıldı. Toplam 18 hane var. Dışarıdayız" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı