Beykoz'da gecekondu alevlere teslim oldu: 1 ölü

İSTANBUL - Beykoz'da bulunan bir gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle alevlere teslim olan gecekonduda yaşayan 65 yaşındaki yaşlı adam öldü. Yaşlı adamın ölüm haberini alan yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Beykoz Yenimahalle Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Alev ve dumanların yükseldiği yangını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bütün evi saran alevler itfaiyenin çalışması ile kontrol altına alındı. Yangının çıktığı gecekonduda tek başına yaşayan 65 yaşlarındaki Ahmet Cebeci hayatını kaybetti. Üzücü haberi alan yakınları olay yerine gelerek göz yaşları içinde kaldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Ahmet Cebeci'nin cansız bedeni ambulans ile hastaneye götürüldü.

Yangının çıktığı mahallede yaşayan vatandaş Muharrem Özkaya, "Yangın sobadan kaynaklı çıkmış. Tek yaşıyordu. 65 yaşlarındaydı" ifadelerini kullandı.