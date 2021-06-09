Beykoz'da bir yıl önce takip ettiği şahsı öldüren şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beykoz'da bir yıl önce takip ettiği şahsı öldüren şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | 3. Sayfa

Beykoz'da bir yıl önce takip ettiği şahsı öldüren şüpheli yakalandı İstanbul Beykoz'da bir yıl önce aracıyla takip ettiği şahsı vurarak öldüren şüpheli Avcılar'da yakalandı.

Beykoz'da bir yıl önce takip ettiği şahsı öldüren şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Beykoz'da bir yıl önce aracıyla takip ettiği şahsı vurarak öldüren şüpheli Avcılar'da yakalandı. olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19.08.2020 Tarihinde gece 02.05 sıralarında Beykoz İncirköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan T. Kendi aracıyla evinin önüne geldiği sırada, onu başka bir araçla takip eden bir şahıs ise Hasan T.'ye ateş ederek hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Hasan Turan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

Adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Başlatışan çalışmada şüphelinin önce eşkali daha sonra kimliğini tespit etti. Ekipleri kimliği tespit edilen şüpheli E.Ş'yi 5 Haziran Cumartesi günü Avcılar'da saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Kameralara böyle yansıdı

Öte yandan güvenlik kamera görüntülerinde, Hasan T.'nin aracını takip eden şahsın araçtan indiği ve ateş ettikten sonra geldiği araç ile kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Beykoz'da bir yıl önce takip ettiği şahsı öldüren şüpheli yakalandı
Beykoz'da bir yıl önce takip ettiği şahsı öldüren şüpheli yakalandı
Beykoz'da bir yıl önce takip ettiği şahsı öldüren şüpheli yakalandı
Beykoz'da bir yıl önce takip ettiği şahsı öldüren şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitleyen şahıs, çıkarken kalabalığı selamladı
Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitleyen şahıs, çıkarken kalabalığı selamladı
En yakınları gözaltında! Kayıp çifti öldürüp tandıra gömmüşler
En yakınları gözaltında! Kayıp çifti öldürüp tandıra gömmüşler
Kıskançlıktan gözü dönen adam önce sevgilisini dövdü, sonra da kendini balkondan atmaya kalktı
Kıskançlıktan gözü dönen adam önce sevgilisini dövdü, sonra da kendini balkondan atmaya kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Hazal Kaya Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beykoz'da bir yıl önce takip ettiği şahsı öldüren şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 00:13:43. #1.14#

title