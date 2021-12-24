Beykoz'da bir kişi aracın çarpması sonucu yaralandı

Beykoz'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi'nde seyir halinde olan 34 KV 4730 plakalı araç, önce hafif ticari araca ardından yol kenarında yürüyen Çağatay U.'ya çarptı. Araç, daha sonra bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Çağatay U. (24), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı olay yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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