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Beykoz Belediye Başkanı yardımcısı Fidan Gül neden tutuklandı?

Beykoz Belediye Başkanı yardımcısı Fidan Gül neden tutuklandı?
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İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, belediye hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç amaçlı örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Peki, Beykoz Belediye Başkanı yardımcısı Fidan Gül neden tutuklandı?

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI YARDIMCISI FİDAN GÜL NEDEN TUTUKLANDI?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 12 kişi 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı.

Köseler'in tutuklanmasından yaklaşık bir buçuk ay sonra Başkan Yardımcısı Gül hakkında, 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Karardan sonra Gül gözaltına alındı. Ayrıca ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

İfade işlemleri bittikten sonra savcılık Gül'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik Gül hakkında tutuklama kararı verdi.

Fidan Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılandığı davanın da sanıkları arasında. Gül hakkında da İmamoğlu gibi 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu davanın bir sonraki duruşması 11 Temmuz'da görülecek.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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