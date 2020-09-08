Beyköy Belediyesi alt yapı çalışmalarının yüzde 80 tamamladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyköy Belediyesi alt yapı çalışmalarının yüzde 80 tamamladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy Belediyesi Fen İşleri ekipleri beldede alt yapı çalışmalarının yüzde 80'in tamamlarken kot farkından kalan yerlerinde çalışmasına başladı.

Beyköy Belediyesi alt yapı çalışmalarının yüzde 80 tamamladı
08.09.2020 16:44 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:49

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy Belediyesi Fen İşleri ekipleri beldede alt yapı çalışmalarının yüzde 80'in tamamlarken kot farkından kalan yerlerinde çalışmasına başladı.

Beyköy Belediyesi alt yapı çalışmalarında sona geldi. Fen işleri ekipleri tarafından belde genelinde yüzde 80'i tamamlanan kanalizasyon alt yapısının zemin kot farkından dolayı tamamlanamayan alanlarda çalışma yapılıyor.

Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, "Kanalizasyon alt yapısı bulunmayan sokak bırakmayacağız. Bu kapsamda İstiklal Mahallesi 610.sokak tamamlanmış olup Yeni Mahalle 112.Sokak ve Beytepe Mahallesi 507. sokak çalışmalarımız' da en kısa sürede tamamlanacaktır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Deniz Seki Metin Özülkü Tayanç Ayaydın
Spor Erkan Kamat Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir Ricardo Quaresma
Daha Fazla Türk Eylül Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: Beyköy Belediyesi alt yapı çalışmalarının yüzde 80 tamamladı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 16:48:41. #1.15#
title