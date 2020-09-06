Beykent mahallesinde yeni açılan yollar asfaltlanıyor
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Beykent mahallesinde yeni açılan yollar asfaltlanıyor

Şehitkamil Belediyesi, Beykent Mahallesinde yeni imara açılan bölgelerde yürütülen yol açma ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, asfalt dökümüne başlandı.

Beykent mahallesinde yeni açılan yollar asfaltlanıyor
06.09.2020 10:26 | Son Güncelleme: 06.09.2020 10:30

Şehitkamil Belediyesi, Beykent Mahallesinde yeni imara açılan bölgelerde yürütülen yol açma ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, asfalt dökümüne başlandı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Beykent Mahallesinde yol açma ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda başlatılan kapsamlı asfaltlama çalışması devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları kısa sürede tamamlanacak ve yeni, modern yollar vatandaşın hizmetine sunulacak.

Asfalt çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Beykent Mahalle Muhtarı Bülent Ertenlice, "Mahallemiz hızla büyüyen ve gelişen bir mahalle konumunda olmasından dolayı, yeni imara açılan bölgelerde Şehitkamil Belediyemiz tarafından daha önce yol açma çalışmaları yapıldı. Açılan yollarda alt yapı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından, Şehitkamil Belediyemiz tarafından asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Bu bölgemizde ikamet eden vatandaşlarımızın yol sorunu çözüldü. Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize çok güzel hizmetler yapılıyor. Mahalle sakinlerimizde yapılan hizmetlerden oldukça memnun. Mahallemize yapılan her türlü hizmetten dolayı emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin de devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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