Beyincik erimesi hastası Ahmet için yardım kampanyası düzenlendi
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Beyincik erimesi hastası Ahmet için yardım kampanyası düzenlendi

Beyincik erimesi hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay'ın tedavi giderlerine yardımcı olmak amacıyla Gültepe İlkokulu öğrencileri yardım kampanyası düzenledi.

19.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:40
Beyincik erimesi hastası Ahmet için yardım kampanyası düzenlendi

Beyincik erimesi hastalığına yakalanan Abay'ın tedavi giderlerine yardımcı olmak amacıyla İlkokulu öğrencileri yardım kampanyası düzenledi.


Batman'da beyincik erimesi hastası olan Ahmet Çınar Abay'ın tedavi giderleri için arkadaşları seferber oldu. Gültepe İlkokulu öğrencileri düzenledikleri yardım kampanyası ile Abay'ın tedavi giderlerinin bir kısımını karşıladı. Okul yönetimi yardım kampanyasında destekte bulunan tüm velilere öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Yardım kampanyasında toplanan paralar Ahmet Çınar Abay yararına bankada açılan hesaba aktarılacak. - BATMAN

Kaynak: İHA
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