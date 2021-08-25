Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'dan ilk paylaşım geldi

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ve 3 saat süren bir ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta'dan güzel haber geldi. Sosyal medya hesabından hasta yatağında çekilen fotoğrafını paylaşan oyuncu, iyi olduğunun müjdesini verdi.