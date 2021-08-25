Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'dan ilk paylaşım geldi
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Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'dan ilk paylaşım geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ve 3 saat süren bir ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta'dan güzel haber geldi. Sosyal medya hesabından hasta yatağında çekilen fotoğrafını paylaşan oyuncu, iyi olduğunun müjdesini verdi.

TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol oynayan 57 yaşındaki Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Günlerdir hastanede olan oyuncudan ilk paylaşım geldi.

SENARYO OKUMAYA BİLE BAŞLADI

Ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulan oyuncu, kendine geldi. Hızla toparlamaya başlayan Akusta, hasta yatağında senaryo okurken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Arayan soran herkese teşekkürler" dedi.

İLK YORUM ROL ARKADAŞINDAN

Oyuncunun paylaşımına ilk yorumlardan biri de rol arkadaşı Deniz Baysal'dan geldi. Oyuncunun sağlığının iyi olduğunu görünce mutlu olan Baysal, Canımız başganımız" yorumunu yaptı.

Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'dan ilk paylaşım geldi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'dan ilk paylaşım geldi - Haberler Magazin
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